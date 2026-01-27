Девушка из Подольска завоевала «порно-Оскар»

Российская порноактриса из Подольска завоевала премию AVN Awards 2026, ее также называют «Порно-Оскаром». Об этом пишет Shot.

© Мослента

Актриса фильмов для взрослых, выпускающая ролики под псевдонимами Comatozze и Uma North, победила в номинации «Самый перспективный новый создатель контента». В индустрии это считают «прыжком в высшую лигу». Кроме того, «порно-Оскар» за лучшую режиссуру завоевала уроженка Санкт-Петербурга Юлия Зорькина, больше известная как Джулия.

В прошлом году Comatozze уже установила личный рекорд. Она стала самой популярной актрисой на Pornhub, обогнав конкурентов по просмотрам и подпискам. Теперь же к онлайн-успеху добавилась официальная награда от индустрии.

В 2023 году российская звезда фильмов для взрослых Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) вошла в тройку самых популярных актрис по версии Pornhub.