Россияне рассказали об эксфлюенсерах и интересе к жизни «без фильтров». Исследование Rambler&Co

Трети интернет-пользователей нравится бытовой контент, но они не всегда верят в его искренность.

В 2026 году в соцсетях все заметнее проявляется тренд на эксфлюенсеров – блогеров, которые сознательно отходят от кликбейтов и гонки за охватами, а вместо этого выбирают повседневную жизнь: готовят еду, ходят в походы, живут за городом или просто делятся рутиной. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, как они относятся к такому контенту.

Мнения разделились. Для 31% опрошенных такой формат совсем не близок, 29% относятся к нему нейтрально, но с интересом, а 21% считают его привлекательным и отмечают успокаивающий эффект от него. 10% предпочитают смотреть такие блоги фоном, а 9% важна динамика, а не содержание.

Эмоциональная реакция на «бытовой» контент у большинства сдержанная. Более половины респондентов (51%) не испытывают от него особых чувств. Еще 16% признаются, что им становится скучно из-за медленного темпа, 15% ценят ощущение настоящей жизни без показной глянцевости, 12% находят в таких видео уют и спокойствие, а у 6% они вызывают легкую зависть и желание замедлиться самим.

К блогерам, которые сознательно снижают активность в соцсетях и дистанцируются от гонки за охватами, чаще всего относятся отстраненно. Почти половина участников опроса (47%) вовсе не следят за такими блогерами. Нейтральную позицию заняли 21%, скептически к этому образу относятся 11%. Верят в их искренность 14% опрошенных, однако лишь 7% отмечают, что, несмотря на позитивное отношение, смотреть такой контент им неинтересно.

В вопросе будущего эксфлюенсеров в соцсетях единого мнения также нет. По 30% респондентов считают, что массовый интерес все равно останется за развлекательным контентом или что тренд на «простую жизнь» окажется временным. Еще 21% видят в этом нишевый формат для своей аудитории, а 19% уверены, что усталость от рекламы и глянца может дать таким авторам лидерство в сфере.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 22 января 2026 года, в нем приняли участие 2 026 интернет-пользователей.