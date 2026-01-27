России следует вынести вопрос о признании массовой гибели советских граждан в годы Великой Отечественной войны геноцидом на международный уровень. С такой инициативой выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов, передает «Абзац».

По словам собеседника Telegram-канала, Россия обладает всеми необходимыми доказательствами целенаправленного уничтожения мирного населения нацистами. Иванов отметил, что «поднять эту тему — моральный и стратегический долг перед памятью предков».

Он предложил рассмотреть этот вопрос в Совете мира — международной структуре, учрежденной администрацией президента США Дональда Трампа. По мнению инициатора, эта площадка, свободная от традиционного западного давления, может позволить рассмотреть вопрос беспристрастно, на основе фактов и документов. Признание, по его оценке, стало бы важным правовым прецедентом и шагом к восстановлению исторической справедливости.

Накануне посольство России в ФРГ потребовало от немецких властей признать блокаду Ленинграда и прочие преступления нацистов и их союзников геноцидом народов СССР.