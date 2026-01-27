«К детям пускать нельзя»: Алферова унизила Богомолова

Актриса Ксения Алферова высказалась против назначения режиссера Константина Богомолова на пост и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Об этом пишет News.ru.

Прежний ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался 14 января. 23 января министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора.

Однако выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение с просьбой убрать Константина Богомолова с этой должности, так как его назначение нарушает традиции преемственности, существующие в вузе.

Актриса Ксения Алферова поддержала требование выпускников МХАТ.

«Я поддерживаю их целиком и полностью. (…) К детям пускать человека такого эпатажного нельзя», — заметила она.

Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Константина Богомолова

Сам Константин Богомолов отметил, что это назначение для него является «большой честью и серьезным вызовом».