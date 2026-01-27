Дочь Маргариты Тереховой рассказала о болезни актрисы

Маргарита Терехова прославилась благодаря ролям в таких фильмах как "Три мушкетера", "Собака на сене", "Зеркало" и другим. Кроме того, артистка много лет играла в театре.

В этом году прославленная актриса отметит 84-летие. Однако Маргарита Терехова в последние годы ведет крайне закрытый образ жизни. Дело в том, что у артистки прогрессирует неизлечимая болезнь Альцгеймера. Около десяти лет знаменитость прикована к постели. Маргарита Борисовна не помнит своих детей, лишь иногда она узнает внучку Веру, актриса практически не говорит и большую часть времени спит.

Близкие обеспечили Тереховой круглосуточное наблюдение, у нее несколько сиделок, которые не оставляют актрису одну. Родные навещают Маргариту Борисовну при первой же возможности.

Сейчас дочь актрисы Анна Терехова рассказала о матери.

"Состояние здоровья соответствует этой болезни, мама под наблюдением врачей", - коротко сообщила она.

При этом наследница актрисы отметила, что многочисленные поклонники помнят Маргариту Терехову и передают ей теплые пожелания.