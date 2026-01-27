В РФ резко вырастут штрафы за неисполнение родительских обязанностей

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 26 января рекомендовал одобрить законопроект об ужесточении административных санкций для родителей, скрывающих местонахождение детей и препятствующих их общению с родственниками.

После обновления будут предусмотрены штрафы до 20 тысяч рублей, следует из пояснительной записки к проекту. Таким образом, санкции будут увеличены почти в два раза.

«Предлагается установить штраф за первое правонарушение в размере 5–10 тыс. руб., за рецидив — 15–20 тыс. рублей», — сообщает «Коммерсант».

Причем действующие санкции не пересматривались с 2011 года, обращают внимание депутаты. Проект закона ранее поддержало правительство РФ. Авторы предлагают существенно увеличить штрафы за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей, в том числе за нарушение права ребенка на общение с одним из родителей и незаконное сокрытие его местонахождения.

Тем не менее опрошенные юристы сомневаются, что только повышение штрафов изменит ситуацию. Адвокат Сергей Узденский считает, что в ряде случаев может потребоваться введение отдельной уголовной ответственности за систематическое сокрытие ребенка вопреки судебным решениям.

За последние годы в целом существенно выросло число споров о воспитании детей. По данным Верховного суда РФ, в 2022 году суды рассмотрели 32,2 тысячи таких дел, в 2023 году — 35,6 тысячи, а в 2024 году — уже 36,7 тысячи. Федеральная служба судебных приставов в 2024 году вела 14,7 тысячи исполнительных производств об определении порядка общения с ребенком или о его возвращении другому родителю.

Ранее Госдума уже ужесточала ответственность взрослых за безопасность и права детей. Так, были повышены штрафы за перевозку детей без автокресел: для физлиц — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юрлиц и ИП — до 200 тысяч рублей за каждый случай.