Дуров резко высказался о людях, верящих в безопасность WhatsApp*

Только безмозглый человек верит в безопасность WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Чтобы поверить, что WhatsApp* безопасен в 2026 году, нужно быть безмозглым», – заявил Дуров в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Он заявил, что проведенный его командой анализ «шифрования» WhatsApp* выявил «множество векторов атак».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp* в России из-за несоблюдения требований по предупреждению и пресечению преступлений. Ведомство также подтвердило, что не рассматривает отмену существующих ограничений для мессенджера.