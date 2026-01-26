Дуров резко высказался о людях, верящих в безопасность WhatsApp*

Дуров назвал верящих в безопасность WhatsApp людей безмозглыми
Только безмозглый человек верит в безопасность WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
Он заявил, что проведенный его командой анализ «шифрования» WhatsApp* выявил «множество векторов атак».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp* в России из-за несоблюдения требований по предупреждению и пресечению преступлений. Ведомство также подтвердило, что не рассматривает отмену существующих ограничений для мессенджера.