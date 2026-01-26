«Роскосмос» опубликовал фото циклона над Москвой из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок снежного циклона, который приближается к Москве — фото было сделано с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

На снимке можно увидеть огромный снежный циклон, расположенный западнее Москвы. Именно из-за этого циклона Гидрометцентр России ранее объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности.

Ожидается, что из-за циклона температура воздуха ночью опустится до -12C° градусов в Москве, а в Московской области до -15C°. Днем 27 января погода в столице составит около -5C°, а по области от -4C°до -9C°.

«Как выглядит циклон, показали спутники Роскосмоса. Съемка: “Электро-Л” и “Арктика-М”», — сообщили в госкорпорации.

Ранее в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности.