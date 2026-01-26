Губернатор раскритиковал Росгидромет за неверный прогноз

Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал Росгидромет за неверный прогноз погоды, после того как в регионе не наступили обещанные морозы до -35C°. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснил Ситников, после прогноза на сильные холода он поручил ввести режим повышенной готовности. Кроме того, он также отдал ряд указаний главам районов и профильных служб. Однако обещанные холода так и не наступили.

После этого Ситников заявил на еженедельном совещании, что поднимет вопрос прогнозирования погодных условий. По его словам, Росгидромет должен более точно отслеживать изменения метеорологической обстановки, если они влияют на принятие решений городской администрацией.