В Канаде умер один из старейших ветеранов Второй мировой войны Виктор Хоменко. Об этом сообщает посольство России в Канаде.

Хоменко было 108 лет. Он был отмечен рядом высоких государственных наград, участвовал в обороне Ленинграда. После конфликта он занимался общественной и воспитательной деятельностью, являлся участником Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

«Виктор Ульянович был одним из старейших ветеранов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в мире. С первых дней войны Виктор Ульянович встал на защиту Родины. Участвовал в обороне Ленинграда. Прошел боевой путь до Победы, проявив мужество, отмеченное высокими государственными наградами», — сообщили в посольстве.

