Умер режиссер Владимир Матийченко

Режиссер, педагог, создатель и бывший художественный руководитель Сургутского музыкально-драматического театра Владимир Матийченко умер в возрасте 49 лет.

Об этом сообщается Telegram-канале Российского института театрального искусства - ГИТИС.

"Не стало Владимира Матийченко - выпускника ГИТИСа, режиссера, педагога, создателя и многолетнего руководителя первого и крупнейшего в Югре Сургутского музыкально-драматического театра. Владимиру Владимировичу было 49 лет. Вместе с Тамарой Никифоровной Лычкатой, энтузиастом театрального дела и первым директором СМДТ, Владимир Матийченко создал не только отдельный театр, но и совершенно новую театральную среду - творческую и образовательную", - говорится в сообщении.

В ГИТИСе добавили, что родному театру Матийченко посвятил более 20 лет: служил режиссером, главным режиссером, художественным руководителем.

"Он был подлинным подвижником - эрудитом, интеллектуалом, влюбленным в сценическое искусство. Он учился сам и учил других, построил выдающийся театр, который процветает уже почти 30 лет. Далекий от столиц, СМДТ стал театральным явлением со своим художественным почерком, сложными, умными спектаклями, собственной творческой школой, - подчеркивают в Telegram-канале. - Неслучайно театр знаменит далеко за пределами Югры - труппа с успехом гастролировала по всей России".

В заключение коллектив ГИТИСа выразил соболезнования близким, друзьям, ученикам и поклонникам творчества Матийченко.