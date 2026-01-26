В России предложили отчислять учеников за плохое поведение

Российские школы могут получить механизм отчисления учеников с неудовлетворительной оценкой по поведению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предложение главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева.

По словам Фадеева, сейчас ведутся обсуждения того, насколько оценка по поведению должна влиять на учеников. Он добавил, что некоторые предлагают учитывать ее при поступлении в университеты.

«Моя позиция, что в первую очередь неудовлетворительная оценка за поведение должна защитить учителя. Это главная задача, которую, собственно, мы обсудили с президентом России, как защитить учителя от оскорблений, от нападений, от срыва уроков», — объяснил Фадеев.

Он уточнил, что в теории ученика с плохим поведением можно отчислить и сегодня, но фактически это почти никогда не происходит. Сам же Фадеев считает, что максимально жесткого наказания заслуживают случаи нападения на педагогов.

«Позиция совета: отчисление должно быть в самых крайних случаях, когда ученик творит вопиющие безобразия — нападает на учителя, оскорбляет его, постоянно срывает уроки. Речь не должна идти о том, чтобы выгонять подростков за мелкие провинности», — уточнил он.

Ранее подросток ворвался с ножом в российский лицей и ранил уборщицу.