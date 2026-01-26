В МВД сообщили, что делать при взломе личных данных

В МВД рассказали, что при взломе личных данных необходимо срочно заблокировать карты и обратиться в полицию. Об этом ведомство рассказало Telegram-каналу «Объясняем.рф».

Как посоветовали в МВД, при взломе личных данных нужно как можно быстрее поменять пароли, после чего заблокировать карты и обратиться в банк и полицию. Кроме того, о взломе следует рассказать родственникам, чтобы они не переводили деньги на карты, доступ к которым мог быть утерян.

«Если вы считаете, что злоумышленники получили неправомерный доступ к вашим данным, изменили, блокировали их или воспользовались информацией, чтобы похитить у вас деньги, — обращайтесь в полицию. Всегда используйте сложные уникальные пароли, двухфакторную аутентификацию и не переходите по сомнительным ссылкам. Не сообщайте коды из СМС и CVV-коды карт — их никогда не запрашивают настоящие службы поддержки», — напомнили в МВД.

Ведомство также отмечает, что при взломе личного кабинета на Госуслугах, злоумышленники могут оформить кредит или микрозайм. В этом случае нужно сменить пароль и код доступа к банковскому сервису и позвонить на горячую линию Госуслуг.

«Если получилось войти в личный кабинет, проверьте заявки, разрешения, в том числе в сторонних сервисах. Обратитесь в полицию», — добавили в МВД.

При взломе телефона в МВД рекомендуют рассказать о произошедшем своему мобильному оператору, после чего привязать аккаунты сервисов к другому номеру телефона. Также необходимо предупредить знакомых о том, что с вашего номера могут звонить мошенники. Этот же совет актуален при взломе соцсетей или мессенджеров.

«Мошенники могут рассылать просьбы от вашего имени и шантажировать вас — например, угрожать, что обнародуют ваши личные файлы или переписку. Предупредите знакомых о взломе по другим каналам связи. Восстановите доступ к аккаунту. Смените пароль, включите двухфакторную идентификацию. Сделайте аккаунты в соцсетях закрытыми — так у мошенников меньше шансов вас шантажировать. В списке привязанных к аккаунту устройств отключите все незнакомые девайсы. Обратитесь в службу поддержки, если не удаётся войти в аккаунт. Попросите родственников и друзей жаловаться на ваш аккаунт в поддержку, чтобы его заблокировали», — сообщили в ведомстве.

