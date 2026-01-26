Россиянка на Бали выявила у себя крысиный тиф с помощью ChatGPT

32-летняя россиянка узнала о заражении крысиным тифом с помощью нейросети ChatGPT — ранее врачи поставили ей диагноз лихорадки Денге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, 32-летняя Надежда из Йошкар-Олы отдыхала на съемной вилле на Бали, но в какой-то момент в жилье пробралась крыса. Животное попало в ловушку, но девушка решила отпустить крысу. После этого россиянка проснулась в бреду — она плакала во сне, испытывала головную боль и одышку.

Приехавшие на место врачи диагностировали у Надежды лихорадку Денге и назначили соответствующее лечение. Анализы у девушки брать не стали. Но после этого состояние россиянки только ухудшилось — появилось несколько новых симптомов, включая низкую температуру и заложенность в ушах.

Спустя три дня Надежда вновь вызвала скорую. В этот раз врачи взяли у нее анализы и назначили капельницы. Состояние девушки вновь ухудшилось — у нее стали отниматься ноги, появилась боль в легких и кишечнике. После этого Надежда решила отказаться от помощи врачей и занялась самолечением. Она отказалась от госпитализации и обратилась за помощью к ChatGPT. Нейросеть проанализировала результаты ее анализов и пришла к выводу, что россиянка заболела крысиным тифом. После этого бот порекомендовал ей курс антибиотиков. Этот совет принес результат — девушка пропила лекарства и спустя четыре дня почувствовала улучшение.

Ранее американка едва не пострадала после неверного ответа ChatGPT о ядовитом растении.