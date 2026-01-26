Названа причина сбоя в системе бронирования Leonardo

В госкорпорации «Ростех» устранили сбой в системе бронирования билетов Leonardo — в данный момент система функционирует в обычном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснили в компании, причиной сбоя стала техническая неполадка на стороне провайдера.

«Причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема на стороне провайдера – компании "Сирена Трэвел"», — сообщили в госкорпорации.

Напомним, что масштабный сбой в системе Leonardo затронул ряд российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Победу», S7 и Utair. Так как на работу системы приходится около 80–90% всех бронирований авиабилетов в России, аэропорты предупредили клиентов о возможных последствиях неполадок.