Ученые оценили опасность индийского вируса Нипах для России

Вирус Нипах, случаи которого были зарегистрированы в Индии, не сможет вызвать эпидемию или пандемию. При этом единичные случаи завоза в РФ не исключены, сообщил ТАСС доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров.

«Нам с вами ни с какой стороны это заболевание грозить не может. Естественным резервуаром этой инфекции являются летучие мыши, которые едят плоды в Индии, и заразиться вирусом можно только от этих животных или от их выделений. От человека к человеку он не передается. Никакой ни эпидемии, ни пандемии быть не может», — сказал он.

Врач уточнил, что туристы, выезжающие в Индию, при контакте с зараженными рукокрылыми могут заразиться. Однако такие единичные случаи завоза не приведут к распространению вируса, так как он не передается воздушно-капельным путем.

Симптомы вируса Нипах схожи с симптомами обычного ОРВИ. Об этом РИА Новости заявила кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

По ее словам, типичные симптомы для этого заболевания отсутствуют. Оно будет протекать как любая вирусная инфекция. У человека может подняться температура, появиться кашель, заболеть голова и горло, объяснила врач.

Установить, что это вызвано вирусом Нипах, можно только с помощью анализов, добавила Компанец. При первых же симптомах нужно обращаться к медикам.

Инкубационный период при вирусе Нипах может длиться до 45 дней, поэтому заразившийся, например, в Индии человек может вернуться в Россию и столкнуться с заболеванием уже здесь. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она отметила, что вирус получил свое название от реки, в районе которой впервые был обнаружен. В природе его носителями являются летучие мыши, а также заражаемые ими сельскохозяйственные животные, в первую очередь свиньи. В связи с этим к основной группе риска относятся работники свиноферм в сельской местности Юго-Восточной Азии.

"Вирус классифицируется как особо опасная инфекция из-за высокого процента тяжелых осложнений и летальных исходов, хотя у части инфицированных заболевание может протекать бессимптомно или в легкой форме", – отметила специалист.

Чернышова уточнила, что против вируса Нипах нет вакцины. Это исключает возможность профилактической защиты. Лечение в данный период остается исключительно симптоматическим.

"Начальные симптомы неспецифичны и схожи с обычным гриппом или ОРВИ: высокая температура, головная боль, слабость. Это затрудняет раннюю диагностику. Дополнительную опасность представляет способность вируса передаваться от человека к человеку", – добавила специалист.

При этом однозначно указывающего на вирус Нипах симптома нет, поэтому для современной диагностики важно информировать врача о недавнем пребывании в эндемичном регионе, если после возвращения в Россию возникли признаки заболевания. Это позволит медику назначить целевые исследования, подчеркнула терапевт.

"Вирус поражает как дыхательную систему, так и центральную нервную, вызывая энцефалит (воспаление мозга). Хотя многие выздоравливают без последствий, примерно у 20% переболевших сохраняются неврологические осложнения. Они могут проявляться в виде стойких головных болей, нарушений сознания, проблем со зрением, мышечной слабости или судорог", – заключила Чернышова.

Теоретически индийский вирус «Нипах» может быть завезен в Россию, заявил в разговоре с «Лентой.ру» врач-терапевт Поликлиника.ру Александр Новиков. Врач уточнил, что практический риск этого не велик — вирус эндемичен только для определенных регионов.

«Вирус "Нипах" — достаточно редкая инфекция, но серьезная. В первую очередь, из-за высокой летальности, — объяснил врач. — В ходе прошлых локальных вспышек в Юго-Восточной Азии смертность достигала 40–75 процентов, но это были локальные вспышки, а не массовые, как при COVID-19».

Заболевание, по словам Новикова, часто начинается с симптомов, похожих на обычный грипп: резко поднимается температура, появляется сильная головная и мышечная боль, чувство разбитости. Опасность, предупредил терапевт, возникает, когда вирус поражает нервную систему — у части пациентов развивается спутанность сознания, судороги, в тяжелых случаях инфекция способна привести к коме и острой дыхательной недостаточности.

«Источником вируса в природе являются фруктовые летучие мыши. Также возможна передача при прямом контакте с больными домашними животными или, в условиях тесного общения, от человека к человеку. Теоретически вирус может быть завезен в Россию, как и любая другая инфекция. Однако практический риск этого крайне мал. "Нипах" эндемичен для отдельных регионов Юго-Восточной Азии, и для его распространения нужны специфические условия, которых в России нет», — заключил Новиков.

От вируса Нипах не существует лекарств. Об этом газете «Взгляд» заявил эпидемиолог, академик РАН, научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вирус Нипах входит в число возбудителей особо опасных инфекций. По сути, от него не существует лекарства. Поэтому выздоровление зависит от иммунитета человека», — сказал академик.

Гинцбург добавил, что при слабом иммунитете вирус может грозить сепсисом, двухсторонним воспалением легких, менингитом. При этом, по словам эпидемиолога, сейчас существует «реальная опасность» попадания Нипаха в Россию. Академик уточнил, что это связано с активным авиасообщением между РФ и Индией.

Россиянам не стоит опасаться вируса Нипах, но рекомендовано сохранять ответственность при поездках за границу, заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Россиянам надо быть ответственными, опасаться ничего не надо… Главное – это наши люди», – приводит слова Онищенко РИА «Новости».

Он подчеркнул, что нет необходимости запрещать поездки, но лучше воздержаться от посещения мест, где зафиксированы случаи вируса. Онищенко также отметил, что для защиты от заболевания важно соблюдать простые меры гигиены, включая частое мытье рук, а также мытье овощей перед употреблением. Он сообщил, что в настоящее время эффективной вакцины против вируса Нипах не существует, однако теоретически создать ее возможно.

«Вакцины нет. Пока, я так понимаю, никто не ставил задачу ее сделать», – заключил Онищенко.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский в интервью RT прокомментировал вспышку вируса Нипах в Индии, заявив, что данный патоген не представляет непосредственной угрозы для россиян. По его словам, вирус является эндемиком для определенных территорий и не распространяется воздушно-капельным путем так легко, как грипп или коронавирус.

«Это далекая от нас проблема. Это вирусы-эндемики, они характерны для определенных территорий. У нас просто нет условий, чтобы такие резервуары могли накапливать вирус и возникала реальная опасность распространения», — отметил ученый.

Он пояснил, что для циркуляции вируса Нипах необходимы специфические виды летучих мышей (крыланы, летучие лисицы), которые не обитают в естественных условиях на территории России.

Аграновский подчеркнул, что, несмотря на локальный характер угрозы, службам мониторинга необходимо отслеживать подобные вспышки. Однако для обычных граждан, по его мнению, оснований для беспокойства в настоящее время нет.

