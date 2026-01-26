Конференция «Ценность каждого»: основные направления программы и экспертные акценты участников

Подготовка VI Всероссийской научно-практической конференции «Ценность каждого: системный подход к сопровождению семьи» выходит на финальный этап. Организаторы – представители альянса профессиональных организаций, поддерживающих детей и взрослых с психическими нарушениями «Ценность каждого» – завершают формирование программы мероприятия и сборника тезисов, согласовывают выступления спикеров и направляют официальные приглашения. Участие в конференции уже подтвердили эксперты, а также представители профильных государственных органов и некоммерческих организаций из разных регионов страны. В преддверии конференции запланирован «нулевой» день, включающий художественно-документальную «Выставку про ПНИ», посвящённую жизни людей в психоневрологических интернатах России.

© Пресс-служба

Основные мероприятия конференции состоятся 12–13 марта 2026 года в Общественной палате Российской Федерации. Ключевая тема – формирование непрерывной системы поддержки семей, воспитывающих детей и взрослых с особенностями развития. В профессиональной среде такой подход известен как транзитные программы (transition programs) – сопровождение человека на всех этапах его жизни.

«Самая высокая уязвимость в переходные периоды связана не с ограничениями ребёнка, а с тем, что прежняя система поддержки прекращает работу, а новая ещё не выстроена. В этот момент возникает разрыв в помощи. Именно поэтому так важны транзитные технологии, которые поддерживают не формальный этап, а сам процесс перехода. Они требуют времени, совместной работы специалистов и участия семьи. Преемственность означает передачу всей истории развития ребёнка – его сильных сторон и эффективных способов поддержки. Переход в детский сад не завершает раннюю помощь, а открывает следующий этап. От того, как он будет организован, зависит, станет ли этот шаг соединяющим мостом или точкой разрыва», – объясняет директор Санкт-Петербургского института раннего вмешательства (ИРАВ) Лариса Самарина.

Поэтому в первую очередь в фокусе обсуждения специалистов – поддержка в прохождении переходных периодов от раннего возраста до взрослости, нейропсихологическая диагностика, проблемы коррекционного обучения детей с поведенческими трудностями, вопросы сопровождаемого проживания, социальной занятости, интеграции и трудовой деятельности людей с психическими расстройствами. Отдельное внимание будет уделено юридическому сопровождению семей, ранней помощи и профилактике школьного буллинга детей с ограниченными возможностями здоровья.

© Пресс-служба

Программа научно-практической конференции рассчитана на два дня и включает тематические секции и дискуссии. В день открытия состоится пленарное заседание «Непрерывность и системность помощи от раннего возраста до взрослости», на котором будут представлены базовые подходы к сопровождению людей с нарушениями развития.

Важной частью программы станет обсуждение межведомственного взаимодействия между медицинскими, образовательными и социальными структурами. Также запланирована дискуссия о доступности коммуникации для людей с интеллектуальными нарушениями, включая практики альтернативной и дополнительной коммуникации в связи с предстоящими изменениями законодательства.

Впервые в рамках конференции запланирован дополнительный «нулевой» день – 11 марта 2026 г., который станет вводной площадкой для погружения в ключевые темы конференции и установления профессиональных контактов перед началом мероприятия. В рамках «нулевого» дня пройдут три тематических трека: экскурсионный, музейный и образовательный.

© Пресс-служба

В этот же день заработают «Открытые мастерские», где люди с психическими нарушениями вместе со специалистами и волонтёрами смогут проявить свои творческие способности. Они займутся росписью чашек с использованием термопресса, гончарным делом, бисероплетением; живописью, написанием портретов (перечень активностей, скорее всего, будет расширен по мере подключения новых НКО).

Предварительная регистрация на конференцию позволит в том числе бесплатно посетить «Выставку про ПНИ» в Музее Москвы. Проект основан на документальных фактах и реальных условиях жизни людей в психоневрологических интернатах. В экспозиции представлено более трёхсот работ: фотографии, графика, мультимедийные материалы и арт-объекты. Среди авторов – известный фотограф-документалист Юрий Козырев, а также художник Алексей Сахнов, проживающий в ПНИ.

© Пресс-служба

Подбор визуальных материалов на выставке призван наглядно продемонстрировать, что действующая в России система психоневрологических интернатов нуждается в глубоких системных преобразованиях.

«Нам надо отдавать себе отчет в том, что реформа психоневрологических интернатов – это по сути деинституционализация всей системы. А такие изменения не происходят быстро: они могут продолжаться десятилетия. Но этот процесс уже запущен, и он не остановится. Важно понимать, что речь идёт не только о реформе учреждений, но и о смене культуры и менталитета – такие вещи невозможно решить одними директивами сверху. Здесь многое зависит от некоммерческих организаций, волонтёров, от каждого человека – от гражданского общества в целом. Всё по-настоящему человеческое – поддержка, доверие, творчество, уважение личности и достоинства – может дать только человек. Мы не сможем в ближайшие годы закрыть все интернаты, перевести всех в сопровождаемое проживание или обеспечить каждого работой и тьюторами. Но мы можем открыть двери интернатов и наполнить их своим присутствием. Когда система будет насыщена человечностью изнутри, она начнёт меняться сама», – отмечает автор социального проекта Народного фронта «Регион заботы», учредитель и директор Фонда «Вера» Нюта Федермессер.

В работе конференции примут участие модераторы и эксперты с практическим опытом в области психологии, образования, социальной сферы и комплексного сопровождения. Организаторы ожидают, что профессиональное обсуждение, разбор действующих практик и анализ сложных случаев помогут сформировать согласованные подходы, применимые как на федеральном, так и на региональном уровнях.

© Пресс-служба

Организаторы конференции: Общественная палата Российской Федерации, альянс профессиональных организаций, поддерживающих детей и взрослых с психическими нарушениями «Ценность каждого», РБОО Центр лечебной педагогики «Особое детство», благотворительный образовательный фонд «Мархамат» и НРОО «Движение Сельских Женщин».

Генеральный партнер конференции Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

