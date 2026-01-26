Рособрнадзор лишил лицензии один вуз и запретил прием еще в один

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) аннулировала лицензию на ведение образовательной деятельности Московского областного социально-гуманитарного института, а также запретила прием в Кубанский институт профессионального образования. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

© m24.ru

Соответствующие решения были приняты в рамках законодательства о лицензировании и об образовании со ссылкой на федеральные законы – № 99-ФЗ ("О лицензировании отдельных видов деятельности"), и 273-ФЗ ("Об образовании в Российской Федерации").

Также ведомство вынесло предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований 11 образовательным организациям. Им предложено принять меры для приведения своей деятельности в соответствие с установленными нормами.

Ранее Рособрнадзор вынес предостережения трем российским вузам – Санкт-Петербургскому государственному университету, Московскому государственному лингвистическому университету и Волгоградскому государственному аграрному университету.

Ранее аналогичная ситуация произошла с 10 российскими вузами. Предостережения получили учреждения в Москве, Волгограде, Ставрополе, Оренбурге и Новосибирске.