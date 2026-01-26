Назван еще один противник России на СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы России воюют с «духами злобы поднебесной». Еще одного противника российских военных помимо украинских войск назвал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, его слова приводятся в Telegram-канале военного отдела Московского Патриархата.

По словам архиерея Русской православной церкви (РПЦ), причиной, послужившей началом СВО стала страшная «духовная катастрофа», корни которой «уходят в века», и сегодня Россия воюет с силами тьмы. Какая именно катастрофа имеется в виду, митрополит Кирилл не уточнил.

«Битва, которую мы ведем сегодня, — это битва не с людьми, а с духами злобы поднебесной», — заявил он.

