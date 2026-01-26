Психолог оценила необходимость введения запрета на соцсети для детей

Системный семейный психотерапевт Лариса Никитина в разговоре с Рамблером ответила на вопрос о том, нужно ли детям запрещать пользоваться социальными сетями.

Ранее сообщалось, что Франция в следующем учебном году может запретить использование социальных сетей детьми и подросткам младше 15 лет.

Тут важно понимать, как и для чего дети используют социальные сети, ведь, помимо прочего, это удобный инструмент для общения. К примеру, благодаря соцсетям дети могут договориться о времени выхода на прогулку своей группой или пообщаться по поводу выполнения школьного домашнего задания. Но, к сожалению, при неправильном подходе соцсети могут затягивать ребят, становиться для них неким «наркотиком», от которого невозможно оторваться. Поэтому в этом вопросе очень важна роль родителей. Они должны контролировать контент, потребляемый их детьми в сети, а также обращать внимание на время, проведенное ребенком в интернете. Лариса Никитина Системный семейный психотерапевт и сексолог

Чрезмерное увлечение детей мобильными телефонами и социальными сетями часто формируется под влиянием поведения взрослых, отметила психолог.

«Во многих странах детям запрещено пользоваться смартфонами в школах - их надо или сдавать на входе, или выключать на время занятий. Но у нас в школах зачастую с телефонами сидят все, включая учителей. Я своими глазами видела, как педагоги начальных классов сидели в своих гаджетах, а директор учебного заведения делала им замечания. Кроме того, бывают семьи, в которых сами родители во время обеда за семейным столом не выпускают из рук свой телефон. А дети, естественно, копируют поведение взрослых… Часто родители сами буквально суют смартфоны в руки своим детям, чтобы те от них «отстали и не отвлекали». Но так делать нельзя. Соцсети не могут заменить детям настоящее общение», - отметила Никитина.

Вместе с тем психолог не увидела необходимости в введении законодательного запрета на доступ к соцсетям для детей.

«Полагаю, соответствующие ограничения не стоит вводить на законодательном уровне. Контроль за временем, проведенным ребенком в интернете, и за его поведением в сети — это дело родителей. Они сами могут установить родительский контроль, поскольку детские сим-карты записаны именно на родителей. В этом вопросе правильнее договариваться с детьми самого начала, устанавливать ограничительное время, а не отбирать у ребенка телефон. Перед тем, как дать ребенку смартфон в руки, ему нужно объяснить, что можно и чего нельзя делать в сети. Если же ребенку просто запретить пользоваться интернетом и соцсетями, то это не сработает, это лишь усилит его интерес. Более того, дети и подростки найдут способ обойти такой запрет», - сказала она.

