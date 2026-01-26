Эксперт сравнил уровень образования в США и России

По данным рейтинга PISA, после введения Единого госэкзамена упали показатели российских школьников по ряду направлений, при этом на международных олимпиадах Россия остается в тройке лидеров, наряду с США. Об этом рассказал в своем Telegram-канале основатель телеканала «Царьград», предприниматель Константин Малофеев.

По словам Константина Малофеева, ЕГЭ в России является «слепком с американской системы, которую в самих США давно изменили», так как она неэффективна.

«По данным рейтинга PISA, с 2000 по 2018 год по естественнонаучной грамотности наши школьники опустились с 26-го на 33-е место в мире, по математической с 22-го на 30-е, по читательской с 27-го на 31-е. В традиционных лидерах – Китай, малые страны Восточной Азии и Европы, а также Канада», - отметил эксперт.

Основатель телеканала «Царьград» при этом обратил внимание на то, что на международных олимпиадах «доминирует «большая тройка» Китая, США и России», а значит, «талантов хватает».

«А вот обычная школа сильно отстает. Причем у американцев те же проблемы. Хотя их система экзаменов SAT и ACT существенно гибче нашей», - заметил он.

Малофеев предложил «вернуть классические экзамены», а систему ОГЭ и ЕГЭ использовать для приема в школы, колледжи и институты мигрантов, а также для получения ими вида на жительство и гражданства.

Ранее депутаты Госдумы предложили отменить ЕГЭ и вернуть сдачу экзамена по билетам. В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ можно будет отменить только в том случае, если появится «достойная альтернатива» этому экзамену.