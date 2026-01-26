Стало известно о последних днях жизни Вероники Ганич

Актриса и эксперт в кулинарии Вероника Ганич продолжала работать до последнего дня своей жизни. Как сообщает aif.ru, об этом рассказали ее коллеги.

© Соцсети

Ганич предпочитала не распространяться о наличии у нее онкологического заболевания. Из-за этого некоторые коллеги знаменитости узнали о проблемах Вероники со здоровьем только после ее смерти.

«Ника болела, но очень мужественно держалась, поэтому мы все держали в строгой тайне. Она до последнего работала и старалась быть вовлеченной в ее любимый проект», — рассказала директор по развитию проекта «География на вкус» Марина Томбасова.

Напомним, что Вероника Ганич умерла 25 января. Она запомнилась как телеведущая и актриса, являлась членом гильдии шеф-поваров и организатором гастротуров по Франции. В последнее время она работала над проектом «География на вкус», который рассказывал о достопримечательностях, музеях, отелях и ресторанах российских городов.