«Нас снова засыплет снегом». Подробный прогноз погоды на неделю

В центре европейской части России на этой неделе снова выпадет очень много снега. Об этом в интервью MIR24.TV рассказал руководитель Прогностического центра «Метео Александр Шувалов.

«От морозов мы сразу перейдем к сильным снегопадам. Фронтальная зона, которая принесет много осадков, очень устойчива в пространстве и нацелена строго на центральные области. Максимальное количество осадков выпадет по линии Смоленск Москва Владимир Нижний Новгород.

По количеству снега прогнозы разнятся. По словам метеоролога, синоптические модели дают прогнозы от 20 до 30 сантиметров свежевыпавшего снега.

«Думаю, что прирост снежного покрова будет не таким большим, но все говорит о том, что именно в этих областях выпадет наибольшее количество осадков, и к этому надо подготовиться, говорит Александр Шувалов. А вот южнее Тулы и севернее Ярославля, Твери и Костромы количество осадков будет скорее умеренным.

Температура начнет расти. По словам синоптика, с двадцатиградусными морозами мы уже распрощались. В понедельник к вечерубудет уже -10…-12 градусов, во вторник и среду -5…-10. Но оттепели нам не стоит ждать до февраля. К пятнице с северо-запада и севера подойдет гребень скандинавского антициклона. Снегопады прекратятся, а температура снова опустится до -14…-19 градусов.

Давление сейчас понижается, к середине недели оно будет около 740 мм ртутного столба. Но конец недели будет отмечен ростом давления, оно опять поднимется выше нормы, до 750—752 мм ртутного столба. Так что погодные качели продолжаются, подытожил Александр Шувалов.