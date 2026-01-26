В РПЦ назвали возможную причину для отказа в венчании

Разница в возрасте супругов более 10–15 лет может стать причиной для отказа в совершении таинства венчания. Об этом изданию "Абзац" рассказал иерей Владислав Береговой.

Он подчеркнул, что православному христианину стоит обсудить этот вопрос со своим духовником, чтобы узнать его отношение как к самой разнице в возрасте, так и к предстоящему браку. Тем же, кто далек от церковной жизни и не соблюдает заповеди, по его мнению, венчание не требуется, и священник может благословить такой союз без совершения таинства.

Священник отметил, что вопрос допустимой разницы в возрасте часто зависит от личной позиции конкретного батюшки. При этом святые отцы, по его словам, рекомендуют, чтобы разница не превышала 10, максимум 15 лет.

Также он добавил, что и в обществе, и в церковной среде традиционно менее предосудительной считается ситуация, когда муж старше жены, а не наоборот.

