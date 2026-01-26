Миссия ЮНЕСКО впервые с 2018 года прибыла в Петербург

Консультативная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО прибыла в Санкт-Петербург — впервые с 2018 года.

Об этом проинформировали в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга.

В сообщении отмечается, что миссия ЮНЕСКО и ИКОМОС прибыла в Петербург по приглашению российской стороны.

«В начале визита, в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, международные эксперты ИКОМОС посетили Пискарёвское мемориальное кладбище и возложили цветы к монументу «Мать-Родина», — отметили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 27 января примет участие в мероприятиях по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда.