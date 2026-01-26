В России для мигрантов предлагают ввести еще один запрет

ЛДПР готовит законопроект, запрещающий иностранным работникам менять работодателя в течение первых 12 месяцев работы в России. Об этом сообщили News.ru в партии.

Инициатива не отменяет патентную систему, но призвана внести в нее «элементы ответственности и долгосрочных обязательств». Согласно документу, если срок контракта менее года истек или он расторгнут досрочно, иностранец в большинстве случаев будет обязан покинуть страну, так как его патент продлеваться не будет. При расторжении договора без уважительных причин патент будет аннулирован.

Даже при уважительной причине увольнения у мигранта будет только 30 дней на поиск нового работодателя. Если новый контракт не будет заключен, ему также придется выехать из России.

Необычные мигранты начали чаще приезжать в Россию

Ранее замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин заявил, что Россия больше не рассматривает миграцию как способ решения демографических проблем и не допустит создания этнических анклавов.

Также ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в рамках профилактического рейда сотрудники МВД задержали 280 нелегальных мигрантов в супермаркетах и еще 95 человек в распределительном центре.