Вова Беспредел из банды Цапков снова попросился на СВО и получил отказ

Осужденного пожизненно Владимира Алексеева, известного как Вова Беспредел и проходящего по делу банды Цапков, этапировали из одной колонии для пожизненно осужденных в другую. Как сообщает телеграм-канал Shot, перед переводом он повторно пытался добиться отправки в зону СВО, но ему отказали.

© Московский Комсомолец

Уточняется, что 45-летнего Алексеева вывезли из Торбеевского централа (ИК-6) и перевели в колонию «Сосновка» (ИК-1). Обе находятся в Мордовии, расстояние между ними — около 30 км.

Shot утверждает, что во второй половине 2025 года, находясь в ИК-6, Алексеев во второй раз подал прошение об отправке в зону СВО. Ранее аналогичная попытка также закончилась отказом.

По информации издания, у Алексеева недавно было длительное свидание с супругой и детьми. Сообщается, что он попросил чаще передавать посылки с медикаментами.

Владимир Алексеев считается одним из наиболее жестоких участников Кущевской ОПГ. Он признан виновным в убийстве 18 человек. SHOT также сообщает, что за ним числится задолженность почти 1 млрд рублей, основная часть — компенсации морального вреда.