Мошенники создают поддельные рабочие чаты с высокой степенью достоверности, которые позволяют похищать коды подтверждения под разными предлогами. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Злоумышленники проводят тщательную подготовку: собирают в открытых источниках и соцсетях информацию о коллективе жертвы, включая имена, должности и рабочие связи. Это позволяет им создать фиктивный рабочий чат с высокой степенью доверия", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что в такой чат добавляют одного реального пользователя и несколько ботов, управляемых мошенниками. Боты, подписанные именами коллег, используют реальные фотографии и имитируют рабочее общение.

"Под видом руководителя или ответственного сотрудника в чате ставится "служебная задача", например, срочно передать код подтверждения для "оцифровки архива", - отметили в управлении.

Боты подтверждают действия друг друга, демонстрируют "лояльность" и подталкивают к выполнению требования, заключили в УБК МВД.