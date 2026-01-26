В приграничных областях РФ школьников будут учить минной безопасности

Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук рассказал РИА Новости, что организация будет проводить обучение школьников приграничных территорий минной безопасности.

© Газета.Ru

"В Курской области у нас, ..., есть отдельная программа - это обучение минной безопасности, когда мы учим школьников : как правильно выявить мину, минновзрывное устройство, как понять, что это оно, что нужно в этот момент сделать", - поделился Савчук.

Он добавил, что за 2025 год подобное обучение прошли семь тысяч человек, программу планируют масштабировать на другие приграничные регионы.

