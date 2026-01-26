В Роскачестве назвали случаи, когда сотрудник должен быть отстранён от работы

Работодатель должен отстранять сотрудника от работы только в ситуациях, которые прямо прописаны в законе. Самый частый случай — когда человек пришёл на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пояснила в беседе с RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«Также обязательно отстраняют, если сотрудник не прошёл обязательный медосмотр или обучение по технике безопасности, без которых его нельзя допускать к работе. Ещё одна причина — если у работника отозвали водительские права, лицензию или другое специальное разрешение, нужное для исполнения его обязанностей», — отметила собеседница RT.

Она добавила, что отстранить могут и по медицинским показаниям или если этого требуют проверяющие органы — например, инспектор по труду.

«Обычно за время такого отстранения зарплату не платят, но если сотрудник не виноват в простое, то оплату могут сохранить», — заключила эксперт.

