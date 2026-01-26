Интернет решил, что 2016-й был последним хорошим годом. Почему в это поверил весь мир?

В начале нового года соцсети неожиданно перенесли пользователей на десять лет назад. В лентах один за другим появляются посты с пометкой «2026-й — это новый 2016-й»: миллениалы и зумеры вдруг объединились и начали выкладывать коллажи из своих архивных фотографий, слушать старую музыку, пересматривать фильмы и вспоминать мемы, над которыми смеялись в середине 2010-х. Как весь мир охватила ностальгия по прошлому и почему люди решили, что 2016-й стал последним годом, разбиралась «Лента.ру».

© Lenta.ru

2026 — это новый 2016

Новый флешмоб получил название Great Meme Reset (Великий «резет» мемов). Его последователи предложили обнулить современные тренды и вернуть в интернет мемы середины 2010-х — времени, которое многим казалось более понятным. В своих постах с хештегом #GreatMemeReset они рассуждали, что современная мемная культура перегружена и слишком зависит от алгоритмов, в то время как в 2016 году юмор в интернете был более простым и объединяющим.

Эту идею распространяли аккаунты в TikTok, Reddit и Know Your Meme еще с 2025 года, публиковали видео о «мемной засухе» и призывы вернуть «старые добрые мемы» — от Nyan Cat и Big Chungus до вайнов и вирусных челленджей середины 2010-х. С развитием этой концепции конкретной датой «перезагрузки» назначили конец декабря 2025 года.

Постепенно идея распространилась за пределы небольших мем-сообществ. Жители разных стран вспоминали культовые моменты 2016 года, использовали старые музыкальные треки и визуальные эффекты на фото, а сам 2016-й называли «последним годом до усложнения интернета». Так из Great Meme Reset постепенно вырос более широкий тренд «2026 — это новый 2016», который ознаменовал всеобщую усталость от современного контента в соцсетях.

>1 000 000 видео с хештегом #2016 опубликовано в TikTok

По данным TikTok, за первую неделю января количество поисковых запросов «2016» подскочило на 452 процента, более 55 миллионов роликов было опубликовано с винтажным фильтром в стиле того времени. Тренд быстро подхватили инфлюэнсеры и знаменитости — от поп-идолов Тейлор Свифт и Селены Гомес до голливудских актеров и даже членов королевских семей. В соцсетях появилось новое развлечение: размещать коллажи «тогда и сейчас», где слева запечатлена беззаботная жизнь десятилетней давности, а справа — унылые будни 2026-го.

Например, музыкант Джон Бон Джови выложил серию архивных фотографий, на которых изображены его выступления, закулисье концертов и неформальные снимки с командой. «Слышал, мы возвращаемся в 2016 год», — подписал пост автор.

А жена принца Гарри Меган Маркл поделилась снимками, сделанными в начале ее отношений с мужем. На них — совместные поездки, которые пара совершила в тот период времени. Маркл отметила, что 2016-й стал для нее переломным, поскольку именно тогда ее личная жизнь оказалась в центре внимания.

Племянницы принцессы Дианы — леди Амелия и леди Элиза Спенсер — тоже поучаствовали в тренде. В своих аккаунтах они разместили кадры с музыкальных фестивалей, светских мероприятий и поездок с друзьями. Их примеру последовали и супермодели Хейли Бибер и Кендалл Дженнер.

«Тогда вещи жили дольше одного сезона»

Почти все посты сопровождаются музыкой 2016 года. Пользователи танцуют под песни One Dance Дрейка и Work Рианны, переснимают клип The Chainsmokers — Closer, а в комментах вспоминают, как по радио бесконечно звучали треки Twenty One Pilots и песня Майка Познера I Took a Pill in Ibiza. Актуальными стали даже премии и церемонии того года. В публикациях мелькает юный Джастин Бибер с возглавившей чарты Love Yourself и Леонардо Ди Каприо, который наконец получил свой «Оскар».

Пользователи заговорили и об американском рэпере Fetty Wap, который был одной из самых узнаваемых звезд того времени и оказался за решеткой из-за распространения наркотиков. В описании феномена «2026 — это новый 2016» на англоязычной странице «Википедии» упоминается, что освобождение рэпера из тюрьмы стало поводом для шуток. «Они выпустили Fetty Wap из тюрьмы. Похоже, 2016 год действительно начинается снова», — язвили пользователи.

Интернет вспомнил буквально все, чем жил десять лет назад. Например, трагический инцидент с гориллой Харамбе, которую застрелили сотрудники зоопарка, опасаясь за жизнь ребенка, упавшего к ней в вольер. Или Snapchat-видео Damn, Daniel! про парня в белых кедах Vans. На кадрах подросток снова и снова снимает своего друга Дэниела, каждый раз с одинаковой интонацией восклицая Damn, Daniel! и восторгаясь его внешним видом и обувью, которую тот носит изо дня в день.

В трендах красоты — тоже ностальгия. Девушки публикуют видеоуроки «макияжа 2016 года», рисуя плотные вытянутые к вискам брови и нанося матовую помаду в стиле Кайли Дженнер. В бьюти-сфере популярным стал хештег #KingKylie, который отсылает к «королевскому» периоду телезвезды, когда ее пухлые губы стали эталоном, а продукция бренда Kylie Cosmetics впервые вызвала ажиотаж у фанаток. И это неслучайно: именно в 2026-м марка отметила свой десятилетний юбилей.

Килограммы контуринга. Широкие графичные брови. Выразительные тени cut-crease. Нравится вам это или нет, нас захватил макияж в стиле «чем больше, тем лучше», рожденный эпохой YouTube-туториалов 2016-го издание Essence

В TikTok-роликах мелькают и вещи из гардероба десятилетней давности — в моду вернулись яркие принты и эстетика Tumblr. Вторую молодость переживают культовые позиции брендов той эпохи — например, спортивные костюмы Juicy Couture и Abercrombie & Fitch, неоновые толстовки Vetements. В вирусных роликах актуальные тренды сравнивают с тенденциями десятилетней давности, смакуя куртку-сердце Saint Laurent, которую носила Рианна в 2016-м, и желтое платье Beyonce из клипа Lemonade.

По мнению Vogue, последователям тренда кажется, что одежда того времени «жила дольше одного сезона», а 2016-й воспринимается как последний год без бесконечных микро-трендов и еженедельных дропов. Журналисты считают, что возвращение к эстетике середины 2010-х связано не с тоской по конкретным вещам, а с желанием вернуться в то время, когда мода не требовала постоянного внимания, а гардероб — обновления.

Тогда мода была выразительной и оптимистичной: поп-культура, музыка, образы и социальные сети еще не были утяжелены требованиями алгоритмов, считают в The Washington Post. Сейчас же, по мере возвращения к 2016 году, люди вспоминают те моменты как более живые и эмоционально насыщенные

Последний год оптимизма

Примечательно, что в десятые годы 2016-й не считался исключительным — скорее наоборот. В конце того года пользователи соцсетей активно ставили хештег #Fuck2016, подводя итоги непростых событий, таких как Brexit, вспышки вируса Зика и череды потерь — от Дэвида Боуи до Принса и Джорджа Майкла. Однако десятилетие спустя именно это время воспринимают как рубеж, после которого «все пошло под откос».

«Последний год оптимизма. Особенно душераздирающая тема — весь этот контент, посвященный воспоминаниям о Pokemon Go и тому, как безумно круто было проводить выходные на улице, когда совершенно незнакомые люди общались друг с другом! Назовите меня сентиментальной, но 25-летние люди, которые чувствуют, что их лучшие годы уже позади, и рассуждают как пенсионеры, очень удручают», — утверждает британская журналистка Коко Кхан.

Редакторы Fortune отмечают, что середина 2010-х подарила миллениалам феномен millennial lifestyle subsidy, когда щедрые венчурные инвестиции делали новые сервисы почти бесплатными. Такси Uber стоил дешевле обычного, еду можно было заказать за пару долларов, и жизнь в целом казалась комфортнее и доступнее. Однако это быстро закончилось. Десятилетие спустя цены взлетели, цифровые платформы стали требовательнее к кошельку и вниманию пользователей. Многие представители поколения Z просто не застали времен «цифрового изобилия», повзрослев уже тогда, когда экономика стала требовать платы за все удобства.

Именно поэтому некоторые зумеры сегодня романтизируют не только 2016-й, но и опыт молодости миллениалов. Ироничное отношение к вкусам миллениалов (millennial cringe) сменилась трендом millennial optimism, когда Gen Z тоскуют по беззаботной эпохе старших товарищей. Сами миллениалы не идеализировали 2016-й — напротив, тогда многие из них были уверены, что год выдался хаотичным и тяжелым. Но нынешней молодежи трудности десятилетней давности кажутся безобидными по сравнению с событиями 2020-х.

Экзистенциальный психолог Клей Рутледж объяснил, что ностальгию чаще всего вызывают внутренние триггеры, которые связаны с негативными эмоциями — стрессом, одиночеством или тревогой. Когда люди испытывают напряжение, они начинают обращаться к прошлому как к способу одновременно успокоить себя и найти источник вдохновения.

По словам специалиста, между серьезными событиями в мире и поп-культурой того периода существует прямая связь. Подобно тому, как человек откладывает деньги на черный день, он способен оглянуться назад и использовать прошлый опыт как источник радости и энергии.

«Многое из этого — старые фильмы, видеоигры, музыка — относится к поп-культуре и на первый взгляд может казаться чем-то несерьезным. На самом деле вовлеченность в такие вещи улучшает наше психологическое состояние и мотивирует нас, а это, в свою очередь, помогает справляться с более сложными моментами», — пояснил Рутледж.

В науке этот эффект известен как reminiscence bump («всплеск воспоминаний»), когда люди старше 40 лет особенно ярко и часто вспоминают события своей молодости, примерно с 15 до 30 лет. Эти воспоминания кажутся более значимыми, чем события других периодов жизни, поскольку именно тогда происходило формирование идентичности и случались ключевые события, определившие дальнейшую жизнь. Поэтому для тех, кто был подростком или молодым взрослым в 2016-м, этот год имеет особое значение.

Мы можем ностальгировать по любому периоду — и делаем это часто. На протяжении всей жизни мы накапливаем воспоминания, к которым можем обращаться в любой момент, но при этом мы склонны особенно ценить воспоминания своей юности Клей Рутледж психолог

По мнению Рутледжа, то, что люди до сих пор испытывают теплые чувства к 2016 году, — покаывает, что тот период оказался полезным для их психики. «Фраза "я с ностальгией вспоминаю 2016 год" на самом деле означает, что "в 2016-м есть что-то, что помогает мне справляться с 2026-м". На уровне работы мозга ностальгия выступает как ресурс саморегуляции, который позволяет двигаться вперед с большей уверенностью и пониманием направления», — утверждает психолог.

«За нами следили меньше»

Всплеск интереса к прошлому — явление закономерное. Ностальгия в интернете носит цикличный характер, подчеркивает Vogue. Как правило, это происходит каждые десять лет: ровно то же самое миллениалы в 2010-х испытывали к культуре нулевых, а поколение X — к моде 1990-х.

Однако сейчас в игру вступил еще один мощный фактор — алгоритмы социальных сетей, которые подогревают ностальгические настроения пользователей. «Вспомнить прошлое теперь проще простого, стоит лишь кому-то запустить тренд, — объясняет тренд-аналитик Stylus Кэти Девлин. — Мы уже отошли от цинизма эпохи Tumblr, и с точки зрения соцсетей алгоритмы в 2016-м были куда менее агрессивными, следили за нами меньше. Конечно, сейчас срабатывает эффект розовых очков, и, оглядываясь назад, люди действительно скучают по той беспечной, слегка наивной атмосфере».

Эксперт обращает внимание, что десять лет назад ленты соцсетей не были персонализированными, посты выстраивались в хронологическом порядке, и это позволяло всем пользователям находиться в одной и той же повестке. «В 2016-м соцсети не успели окончательно превратиться в индустрию перформанса и бесконечной гонки за контентом. Instagram еще не стал витриной магазинов, TikTok не успел заточить креатив под тренды, алгоритмы еще не научились так искусно манипулировать вниманием», — рассуждает она.

Пользователи не старались продавать себя миру, а просто делились моментами жизни с друзьями — неуклюже, зато искренне Кэти Девлин тренд-аналитик

Сегодняшняя цифровая среда устроена иначе: за внимание молодежи конкурируют умные рекомендательные системы. В такой обстановке миллениалы и зумеры, естественно, тоскуют по более простому опыту онлайн-общения. 2016-й в ретроспективе кажется им более расслабленным временем — без потока кризисных заголовков и контента, сгенерированного искусственным интеллектом.

Психолог Клей Рутледж считает, что через обращение к прошлому молодые люди пытаются обрести опору в настоящем и построить лучшее будущее, а ностальгия для них — это вовсе не побег от реальности, а способ справиться с ее вызовами. «Нынешняя молодежь словно добывает из прошлого ценности, чтобы обогатить свою сегодняшнюю жизнь. В частности, учится больше ценить живое общение», — заключает он.