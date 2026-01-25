Академик РАН Онищенко рассказал, как обезопасить себя от вируса Нипах

Россияне не должны паниковать из-за вируса Нипах, однако следует проявлять осторожность во время поездок за границу.

С таким мнением выступил академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

— Россиянам надо быть ответственными, опасаться ничего не надо... Главное — это наши люди. Конечно, не выезжать в эти страны нельзя и нет необходимости запрещать. В те места, где это было отмечено, лучше воздержаться, — отметил он.

Онищенко уточнил, что для профилактики достаточно регулярно мыть руки и тщательно обрабатывать овощи перед употреблением. Академик добавил, что хотя полноценной вакцины против этого вируса в настоящее время не существует, ее разработка в будущем вполне реальна, передает РИА Новости.

С рекомендациями также выступил Роспотребнадзор. Ведомство призвало туристов избегать контактов с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептики, обрабатывать фрукты и овощи перед употреблением и не пить воду из ненадежных источников. При появлении симптомов, таких как высокая температура, кашель или сильная головная боль, необходимо срочно обратиться к врачу.

Поначалу вирус проявляется симптомами, схожими с классическими ОРВИ. Это делает его еще более опасным, потому что диагностировать Нипах вовремя удается не всегда. Первое распространение болезнь получила в Индии. В штате Западная Бенгалия зафиксировано пять случаев заражения смертельным вирусом. Среди заболевших есть врачи и медсестры. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».