В Египте произошел конфликт между российскими и британскими туристами

В египетском Шарм-эш-Шейхе произошел конфликт между российскими и британскими туристами, который закончился примирением.

Об этом РИА Новости сообщили в администрации отеля Sunrise Arabian Beach Resort.

«Один из постояльцев прошел медицинский осмотр по собственному желанию, серьезных травм зафиксировано не было. Инцидент задокументирован, и между сторонами достигнуто дружественное соглашение, <...> при этом все подтвердили отсутствие претензий к отелю и отказ от юридических действий», — сказал собеседник агентства.

В администрации добавили, что в конфликт быстро вмешались представители отеля. По их данным, спор удалось урегулировать в течение нескольких минут. В решении ситуации участвовали сотрудники службы безопасности, отметили в гостинице.

Утром 25 января Telegram-канал SHOT сообщил, что в конфликте участвовала семейная пара с тремя детьми из Москвы и примерно 15 британцев. По данным журналистов, пока россияне купались в бассейне, к их лежакам подошла группа британских туристов, которые заняли все места и скинули их вещи. В ходе перепалки одна из гражданок Великобритании толкнула девочку. Ее отец вступился за нее, но иностранцы начали избивать и душить его веревкой, следует из материала.