Акция Движения первых "Шаг в студенчество" объединила почти 123 тыс. человек

Почти 123 тыс. человек приняли участие во всероссийской акции Движения первых "Шаг в студенчество", сообщает пресс-служба движения.

"Акция вызвала широкий общественный резонанс, объединив 122 789 человек по всей России. Было проведено 4 521 мероприятие", - говорится в сообщении.

С 20 по 25 января мероприятия были реализованы по двум основным направлениям: "Классные встречи", где на уроках в школах студенты высших и средних профессиональных учебных заведений рассказывали о своей жизни, аспектах студенческого быта и преодоления трудностей, возникающих на первом курсе обучения. Формат "Город профессионалов" предложил школьникам смоделировать свои будущие карьерные траектории через создание творческих проектов, выступая в роли "архитекторов будущего".

День российского студенчества отмечается 25 января в России. Праздник был учрежден указом президента России от 25 января 2005 года. В этот день в разных городах страны пройдут тематические события.