Академик Гинцбург объяснил опасность вируса Нипах

Вирус Нипах особо опасен для людей с ослабленным иммунитетом. Заражение может привести к сепсису, менингиту и пневмонии. Об этом заявил эпидемиолог Александр Гинцбург — научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, сообщает «Взгляд».

Гинцбург отметил, что вирус Нипах является возбудителем особо опасных инфекций. Лекарств от него нет и выздоровление зависит от иммунитета человека.

«Если иммунитет слабый, то заболевание грозит осложнениями, сепсисом, двусторонним воспалением легких, менингитом. И это действительно может привести к гибели», — пояснил Гинцбург.

По его словам, вирус может попасть в Россию, поскольку между странами действует активное авиасообщение. Россияне ездят в Индию на отдых, а индийцы приезжают к нам на заработки.

Поэтому есть «реальная опасность попадания к нам Нипаха», если ограничительных, карантинных мер окажется недостаточно и на границе пропустят эту инфекцию.

Эпидемиолог подчеркнул, что крупных вспышек Нипаха раньше не было. Однако в Азии периодически происходят всплески заболеваемости и гибнут десятки людей.

«России необходимо создать список возбудителей инфекционных заболеваний, против которых у нас должны быть прототипы или консервы вакцинных препаратов», — считает Гинцбург.

Он добавил, что у российских специалистов есть все технологии для этого, но вопрос упирается в госрегулирование.

Накануне сообщалось, что в Индии произошла очередная вспышка вируса Нипах. Медики проверили 180 человек, контактировавших с заболевшими, и поместили 20 на карантин.