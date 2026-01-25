В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Власти Санкт-Петербурга объявили желтый уровень погодной опасности в связи с понижением температуры воздуха в отдельных районах города до минус 20 градусов по Цельсию. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду.

"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга с 00 до 10.00 часов 26 января сохраняется действие желтого уровня погодной опасности из-за низкой температуры воздуха. Местами ожидается понижение температуры до минус двадцати градусов", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей города просят соблюдать особую осторожность.