Стриженова рассказала о последней встрече с Олейниковым

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о последней встрече с режиссером и продюсером Александром Олейниковым, скончавшимся накануне.

В телеграм-канале Стриженова написала, что известие о смерти Олейникова — «те новости, от которых теряешь слух». Она вспомнила, что последний раз видела Олейникова на похоронах заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого.

© t.me/strizhenovaekaterina/2222

«Последний раз мы виделись на похоронах Игоря Золотовицкого — не говорили, просто обнялись, потому что нет слов, нет воздуха, тишина…. Наши старшие дети учились в одном классе, поэтому мы дружили семьями, у нас одна песочница и всё меньше в ней становится самых близких….», — написала актриса.

Александр Олейников ушел из жизни в субботу в возрасте 60 лет. В окружении продюсера рассказали, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище в Москве 27 января.