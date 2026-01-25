В России оценили ситуацию с неизлечимым вирусом после вспышки в Индии

Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, в РФ не зарегистрировано, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, отметили журналисты.

«Специалисты Роспотребнадзора мониторируют информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано», — отметили в ведомстве.

Уникальная разработка: российские ученые научились выявлять смертельный вирус Нипах

В пресс-службе уточнили, что в России имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует автоматизированная информационная система «Периметр».

Ранее сообщалось, что в Индии произошла очередная вспышка вируса Нипах, обладающего «эпидемическим потенциалом».

За последние недели в стране выявлено пять случаев заболевания. В частности, вирусом заразились врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения.

В прошлые годы в Индии как минимум дважды фиксировались вспышки этого вируса. Так, в сентябре 2021 года вирус Нипах выявили в южном штате Керала. Заболевание унесло жизнь 12-летнего мальчика.

В сентябре 2023 года вирус снова был обнаружен в штате Керала, в районе города Кожикоде. В тот раз скончались два человека.