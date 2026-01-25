Роспотребнадзор дал рекомендации туристам после вспышки в Индии вируса Нипах

Роспотребнадзор дал рекомендации российским туристам после вспышки вируса Нипах в Индии. Об этом сообщили на сайте ведомства. Там обратили внимание, что вирус Нипах является зоонозным, то есть передается человеку от животных - например, от летучих мышей или свиней. Возможна передача и через зараженную пищу, а также от человека к человеку. В Роспотребнадзоре добавили, что путешественникам, планирующим поездки в Индию и страны Юго‑Восточной Азии, рекомендуется избегать контактов с больными животными, мыть фрукты и овощи перед их употреблением, а также тщательно мыть руки с мылом. Помимо этого, россиянам посоветовали избегать питья воды из непроверенных источников и использовать антисептические средства. Ведомство при этом заявило, что в России не зафиксировано случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах. Вспышка неизлечимого заболевания ранее случилась в Индии. Вирус Нипах может проявляться как бессимптомная инфекция и острые респираторные заболевания. Его симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, рвоту и боль в горле, а в тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга, ведущее к коме в течение двух суток.