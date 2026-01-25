Стало известно, почему число 6 стало роковым для группы «Любэ»

Три гитариста группы «Любэ» скончались в 1996, 2016 и 2026 году. Во всех годах есть цифра 6, ставшая роковой для коллектива. Об этом рассказал знакомый скончавшегося накануне музыканта Юрия Рыманова, пишет aif.ru.

Знакомый умершего, Иван, считает, что это «странная закономерность».

«Александр Николаев (бас-гитарист группы “Любэ”) погиб в автокатастрофе 7 августа 1996 года, еще одного гитариста группы Николая Усанова убили, он умер 19 апреля 2016, и вот теперь Юрий Рыманов — 24 января 2026, одни шестерки», — сказал Иван.

Еще один знакомый Рыманова рассказал, что ему досталась гитара от умершего гитариста. По его словам, Юрий был очень отзывчивым и умел интересно рассказывать. Он был «легенда жанра в прямом смысле слова».

О смерти певца, экс-гитариста группы «Любэ» Юрия Рыманова на 70-м году жизни стало известно накануне.