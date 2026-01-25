Владелец пекарни «Машенька» рассказал о варенье от Путина
Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что теперь его семья предпочитает варенье вологодского производителя, которое прислал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
Предприниматель рассказал, что в ответ на корзину с выпечкой Путин отправил его семье винный набор, «замечательный шоколад» и «Вологодское» варенье.
«Это варенье, которое мы теперь заказываем везде, ищем на маркетплейсах, детям понравилось. Мы теперь едим только это варенье. Либо бабушкино, либо это», — сказал Максимов.
Он отметил, что это то самое варенье, с которым президент ранее попробовал пирожки из его пекарни.
В минувшем декабре Максимов на прямой линии с президентом РФ задал вопрос о налогах для малого бизнеса.
Путин ответил на вопрос и спросил, вкусные ли в пекарне булочки. После этого пекарь отправил президенту корзину с выпечкой и получил подарки из Кремля.