Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что теперь его семья предпочитает варенье вологодского производителя, которое прислал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Предприниматель рассказал, что в ответ на корзину с выпечкой Путин отправил его семье винный набор, «замечательный шоколад» и «Вологодское» варенье.

«Это варенье, которое мы теперь заказываем везде, ищем на маркетплейсах, детям понравилось. Мы теперь едим только это варенье. Либо бабушкино, либо это», — сказал Максимов.

Он отметил, что это то самое варенье, с которым президент ранее попробовал пирожки из его пекарни.

В минувшем декабре Максимов на прямой линии с президентом РФ задал вопрос о налогах для малого бизнеса.

Путин ответил на вопрос и спросил, вкусные ли в пекарне булочки. После этого пекарь отправил президенту корзину с выпечкой и получил подарки из Кремля.