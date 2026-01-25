Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала певицу Наргиз* (настоящее имя — Наргиз Закирова*) за лживые высказывания о песне «Верните память».

Дипломат пояснила, что журналисты обратились к ней с просьбой прокомментировать рассказ Закировой* о том, что продюсер Макс Фадеев якобы заставлял певицу исполнять песни Захаровой.

«Так как с этим неадекватным враньем Наргиз прошла не одно интервью, внесу ясность», — отметила представитель МИД.

По ее словам, исполнительница заранее, до премьеры, до записи знала о том, кто конкретно написал песню, знала, что композиция посвящена памяти погибшего в Сирии российского летчика Олега Пешкова.

Захарова подчеркнула, что до записи песни поговорила с Наргиз*, раскрыла подробности истории с летчиком, рассказала о том, как написала песню.

«Рассказала в деталях. Поэтому все её байки, что она якобы не знала, о чем песня и кто автор, — абсолютная ложь. Всё она знала заранее и в мельчайших подробностях, всё ей очень нравилось. И нравилось бы и дальше, если бы Макс Фадеев её не прогнал», — разъяснила дипломат.

Представитель ведомства отметила, что Закитова* с удовольствием спела песню, была счастлива, что получила такую возможность.

«Теперь вы видите, как все эти иноагентские медиа создают фейки. Анонсируют «разоблачение», охают и ахают в эфире, «не могут поверить, как так получилось», — констатировала Захарова.

Олег Пешков — российский военный летчик, Герой России. Погиб 24 ноября 2015 года в небе над Сирией. Самолет Су-24 под управлением Пешкова был сбит истребителем турецких ВВС F-16. Военнослужащий был убит во время спуска с парашютом боевиками, находившимися на земле.

* Согласно пп. 1 ч. 1 ст. 27 ФЗ-114 певице на 50 лет запрещен въезд в Россию.