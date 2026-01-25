В Запорожской области создали национальный парк "Великий Луг"

Правительство РФ утвердило постановление о создании национального парка "Великий Луг" в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"В Запорожской области создана еще одна особо охраняемая природная территория федерального значения - национальный парк "Великий Луг". Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - отмечается в сообщении.

Общая площадь национального парка, который располагается на территории Васильевского муниципального округа, составляет более 16,7 тыс. га.

"Создание национального парка позволит сохранить уникальный природно-ландшафтный и историко-культурный комплексы степной зоны", - уточнили в кабмине.

На территории парка произрастает более 300 редких видов растений, 2 из которых занесены в Красную книгу России. Кроме того, в границах парка обитает более 1,4 тыс. видов животных. При этом краснокнижными являются 10 видов птиц и 5 видов насекомых.

Работа идет в рамках реализации программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.