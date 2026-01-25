Сын Меган Маркл поразил одной деталью во внешности: вырастет копией этого члена королевской семьи

Принцу Арчи в мае исполнится семь лет. Но после того, как родители увезли мальчика из Британии, поклонникам королевской семьи остается лишь гадать, как растет внук Карла III. Меган Маркл не показывает полностью лицо сына, лишь изредка публикуя фото и видео, на которых можно рассмотреть затылок или профиль Арчи.

Но даже по таким крупицам информации народ вычислил, на кого похож мальчик. На прошлой неделе актриса опубликовала новое видео, на котором Арчи был снят сзади, принц кормил носорога в зоопарке в Калифорнии, недалеко от своего дома в Монтесито. На кадрах очень хорошо были видны профиль и волосы Арчи. Это напомнило поклонникам Меган и Гарри о другом члене королевской семьи.

Народ уверен, что Арчи вырастет копией Гарри. Уже сейчас люди сравнивают фотографии отца и сына в одном возрастет и уверяют, что совпадение феноменальное. Многие отмечают, что таким образом Арчи пошел в бабушку, принцессу Диану.

"Гены Спенсеров победили"; "Все существо принца Арчи напоминает мне принца Гарри, когда он был в возрасте Арчи"; "Меган просто скопировала Гарри"; "Это точно два разных ребенка?" — обсуждают пользователи Сети. Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>