Депутат Гаврилов прокомментировал поправки в закон о садоводстве

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) прокомментировал поправки в закон о садоводстве, затрагивающие порядок оформления прав на общую собственность в СНТ.

«СНТ — это место, где у каждого своя земля плюс есть общее имущество: дороги и проезды, место под контейнеры, иногда площадки, линии электричества, трубы и другие сети. Именно из-за этого искусства и начинаются споры», — заявил он в беседе с RG.RU.

По его словам, поэтому Росреестр по плану правительства готовит поправки в закон о садоводстве, которые должны изменить правила про границы территории СНТ и порядок оформления общего имущества.

Гаврилов добавил, что в кабмин законопроект должны внести весной, в ГД — ближе к концу года.

Ранее доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве России Исмаил Исмаилов напомнил, что собственникам участков грозят штрафы и даже изъятие земли через суд в случае содержания дачи в заброшенном состоянии.