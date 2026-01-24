Вышел из бара и упал: появились детали смерти режиссера Олейникова

Перед смертью режиссер Александр Олейников отдыхал с друзьями в баре в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на слова сына артиста.

По данным канала, Олейников и трое его приятеля находились в баре «Менделеев» около 10 минут, когда режиссеру захотелось подышать свежим воздухом на улице. Охранники заведения удивились, что он вышел без куртки: температура за окном была около минус 15 градусов, но Александр лишь ответил, что живет неподалеку. Через минуту оно потерял сознание и упал, а один из его друзей вызвал скорую помощь.

Прибывшие на место происшествия медики попытались реанимировать режиссера и взяли у него анализы. Но у Олейникова начались судороги и врачи повезли его в больницу. Спасти его не удалось.

Лолита эмоционально отреагировала на известие о смерти давнего друга

Сын режиссера сообщил Telegram-каналу, что у его отца был наследственно повышенный холестерин в крови.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.

Ранее дочь Александра Олейникова — Дарья — сообщила, что артиста похоронят в среду, 28 января, на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания пройдет в 13:00 — 15:00.