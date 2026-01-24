Пункты помощи открыли на фоне блэкаута в Мурманске

Пункты помощи открылись в практически полностью оставшемся без энергоснабжения из-за аварии Мурманске. Об этом заявил глава Мурманска Иван Лебедев в своем Telegram-канале.

Здесь можно получить горячую еду и продуктовые наборы, а также подзарядить телефоны. Пункты работают на улицах города и в магазинах. Масштабный блэкаут затронул не только Мурманск, но и Североморск. По предварительным данным, линия электропередачи была обрушена под тяжестью льда.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что нарушенное из-за повреждения пяти опор линий электропередачи энергоснабжение Североморска и Мурманска будет восстановлено не ранее, чем через сутки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».