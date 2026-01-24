Врач сборной России спас жизнь пассажиру самолета во время перелета из Москвы

Московский Комсомолец

Врач сборной России по лыжным гонкам Владимир Гардер оказал экстренную помощь пассажиру во время перелёта из Москвы в Сыктывкар. Об этом он рассказал в эфире «Матч ТВ».

© Московский Комсомолец

По словам Гардера, пассажиру стало плохо из-за некачественной пищи, он терял сознание. Медик отметил, что это уже восьмой подобный случай в его практике на борту самолёта.

«К счастью, все закончилось хорошо. Человеку удалось помочь в очередной раз», — сказал врач.

Он подчеркнул, что благодаря оперативным действиям не пришлось отправлять самолёт на запасной аэродром. Гардер также поблагодарил своих коллег Елену Гладкову и Владимира Икмельта, которые помогли ему в критической ситуации.