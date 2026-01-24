Врач сборной России спас жизнь пассажиру самолета во время перелета из Москвы

Врач сборной России по лыжным гонкам Владимир Гардер оказал экстренную помощь пассажиру во время перелёта из Москвы в Сыктывкар. Об этом он рассказал в эфире «Матч ТВ».

По словам Гардера, пассажиру стало плохо из-за некачественной пищи, он терял сознание. Медик отметил, что это уже восьмой подобный случай в его практике на борту самолёта.

«К счастью, все закончилось хорошо. Человеку удалось помочь в очередной раз», — сказал врач.

Он подчеркнул, что благодаря оперативным действиям не пришлось отправлять самолёт на запасной аэродром. Гардер также поблагодарил своих коллег Елену Гладкову и Владимира Икмельта, которые помогли ему в критической ситуации.