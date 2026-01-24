В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за сильного мороза, прогнозируемого предстоящей ночью. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период до 09:00 мск в отдельных районах Подмосковья ожидается мороз: минимальная температура воздуха минус 30 градусов", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что данный уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщали ТАСС, что на территории Москвы пик холода может прийтись на период с 03:00 до 09:00 мск.

"Как ожидается, самая низкая прогнозируемая в столице температура воздуха, может отмечаться в период с 03:00 до 09:00 мск - это 22-24 градуса ниже нуля, в Новой Москве - до минус 27 градусов", - отмечал собеседник агентства.

По его словам, на фоне облачности с прояснениями в столице также местами может отмечаться туман и изморозь, а на дорогах возможно образование гололедицы.

Синоптики не исключают, что предстоящая ночь станет самой холодной с начала текущего осенне-зимнего сезона. Пока такой статус носит ночь с 23 на 24 января, когда столбики термометров на главной метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ, опустились до минус 17,3 градуса, а в Подмосковье - до 28,2 градуса ниже нуля. Причиной сильных холодов специалисты называют влияние гребня сибирского антициклона, растянувшегося в западном направлении. Морозная погода прогнозируется также в воскресенье и понедельник, а значения средней суточной температуры в этот период могут оказаться на 12-13 градусов ниже нормы.