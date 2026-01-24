Переехавший в РФ уроженец Великобритании присягнул на верность России

Уроженец Великобритании, который переехал в Оренбургскую область, присягнул на верность Российской Федерации. Об этом сообщили в Telegram-канале "МВД-медиа".

"В Оренбургской области уроженец Великобритании присягнул на верность Российской Федерации. Мартин Гортон родился в Великобритании и, окончив Университет Западной Англии по специальности компьютерных технологий, работал в крупных компаниях. В 2013 году в Бристоле он встретил свою будущую жену Юлию - уроженку Оренбурга", - говорится в сообщении.

В октябре 2022 году семья приехала в Россию на отдых, а после осталась на постоянное жительство. В 2023 году у пары родилась дочь.